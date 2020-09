Mellendorf

Zwei Schüler des Gymnasiums und einer an der IGS Wedemark sind aktuell an Corona erkrankt. Das bestätigen die Schulleiterinnen Katharina Meinen und Heike Schlimme-Graab auf Anfrage. Das wirkte sich kurzfristig auch auf den Unterricht aus. Am Gymnasium waren am Montag allein rund 100 Schüler betroffen.

Im Gymnasium gibt es außer den beiden bestätigten Corona-Infektionen mehrere weitere Verdachtsfälle, berichtet Meinen. Sie vermutet, dass der Ausbruch mit dem Ende der Sommerferien und Urlaubsrückkehrern zusammenhängen dürfte. Angesichts der Erkrankungen blieb der 13. Jahrgang am Montag zunächst zu Hause und wurde digital unterrichtet.

Anzeige

Diese Entscheidung habe die Schulleitung gemeinsam mit der Landesschulbehörde getroffen. Sowohl die Kinder wie auch der Schulelternrat wurden darüber per E-Mail informiert. „Das Gesundheitsamt hat gestern in einem ausführlichen Telefongespräch mit mir die bis dato bestehenden Zweifel beseitigt“, teilte Meinen am Dienstag ferner mit. Aktuell wird der 13. Jahrgang wieder normal unterrichtet.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr: So soll der Schulalltag am Mellendorfer Gymnasium funktionieren

Bürgermeister lobt Schulleitungen

Auch IGS-Leiterin Heike Schlimme-Graab bestätigt einen aktuellen Covid-19-Fall an ihrer Schule. Aus diesem Grund befinde sich eine Stammgruppe des neunten Jahrgangs vorsorglich im häuslichen Lernen. Sie warte auf eine weitere Entscheidung durch das zuständige Gesundheitsamt.

Lesen Sie auch: Corona-Fall am GBG in Letter: 40 Personen müssen in Quarantäne

Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski lobt das besonnende Verhalten der Schulen. Die Bildungseinrichtungen hätten „mit Augenmaß“ angesichts der aktuellen Corona-Fälle reagiert. Zudem habe die Gemeinde auch entsprechende Hygienemaßnahmen am Schulzentrum umgesetzt.

Von Sven Warnecke