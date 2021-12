Brelingen

Einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen – dies soll nach alter Tradition ein Mann in seinem Leben machen, um etwas zu schaffen, das seine Zeit auf Erden überdauert. Gleich zehn Bäume haben rund 30 Brelinger am Sonnabend gepflanzt – und zwar Männer wie Frauen. Anlass war die Einweihung des Ereignis-Parks der evangelischen St.-Martini-Kirchengemeinde.

Anwohner können einen Baum bestellen und selbst einpflanzen

Und das war nur der Anfang. Denn künftig können Anwohnerinnen und Anwohner bei der Kirchengemeinde einen Baum ihrer Wahl bestellen und ihn selbst auf dem knapp 4000 Quadratmeter großen Areal links neben dem Brelinger Friedhof einpflanzen – allerdings nur an einem von der Gemeinde vorgegebenem Tag im Jahr. 150 Euro kostet ein Baum – inklusive der Anlieferung und einem Schild mit dem Namen der Familie und der Baumart. Damit soll es möglich sein, Lebensereignissen wie der Hochzeit, der Geburt eines Kindes oder dem Tod eines geliebten Menschen in dieser Form zu gedenken. Daher rührt auch der Name Ereignis-Park.

Rund dreißig Brelingerinnen und Brelinger pflanzen die ersten zehn Bäume im Ereignis-Park der St.-Martini-Gemeinde. Quelle: Gabriele Gerner

„Jede Familie kann gern ihr eigenes Schild anbringen, wir machen nur einen Vorschlag“, sagt Friedrich Bernstorf. Als Mitglied des Friedhofs-Ausschusses der Kirchengemeinde gehört der 67-Jährige zusammen mit Sabine Jacob, Jutta Schräpel, Gero Wiechert und dem Friedhofsgärtner Harald Hornbostel zu den Initiatoren des Projekts. „Vor zwei Jahren haben wir angefangen, den Ereignis-Park zu planen“, erklärt er.

Sowohl aus der Bevölkerung als auch aus dem Ortsrat seien umgehend große Zustimmung und tatkräftige Unterstützung gekommen. „Der Landschaftsplaner und -gärtner Harald Platte hat ehrenamtlich einen Plan für das Gelände entworfen“, schildert Bernstorf. „Cord-Peter von der Wroge, Landwirt und Ortsratsmitglied, bearbeitete das Gelände, damit wir darauf überhaupt pflanzen konnten.“

Jutta Schräpel (am Tisch links), Sabine Jakob und Friedrich Bernstorf gehören zu den Initiatoren des Ereignis-Parks am Friedhof Brelingen. Quelle: Gabriele Gerner

Areal ist auch für Feste geeignet

Das längliche Areal soll nach derzeitigen Plänen mit einer Obstbaumwiese eröffnet werden. Auf einer Freifläche inmitten der Bäume könnten in Zukunft Kita-Feste oder Freiluft-Gottesdienste stattfinden. An die Obstbaumwiese schließt sich eine Fläche für Laubbäume an. Am Ende des Geländes soll, abgetrennt durch einen Zaun, eine Erweiterung des Urnenhains entstehen, den es seit viereinhalb Jahren auf dem Friedhof gibt.

Damit Rehe die jungen Bäume nicht kaputt beißen, wurde das komplette Gelände bereits mit einem Wildschutz-Zaun eingegrenzt. Der Ortsrat übernahm mit 1000 Euro rund der Hälfte der Kosten. Im Frühjahr sollen im Ereignis-Park Blühstreifen angelegt werden. Auch Sitzstangen für Greifvögel und eine Bank zum Verweilen sind geplant.

„Die Winter-Linde soll wachsen wie unsere Liebe“

Sascha und Janina Witt freuen sich auf die Entwicklung des Ereignis-Parks. „Wir haben in diesem Jahr geheiratet und eine Winter-Linde Baum gekauft, die wachsen soll wie unsere Liebe“, sagt Janina Witt. „Außerdem hat sie herzförmige Blätter“, ergänzt ihr Mann.

Sascha (Mitte) und Janina Witt pflanzen anlässlich ihrer Heirat eine Winter-Linde. "Die soll wachsen wie unsere Liebe", sagt der Bräutigam. Landschaftsplaner und -gärtner Harald Platte (links) berät das junge Ehepaar und andere Baumbesitzer. Quelle: Gabriele Gerner

Andrea Vorwald hat einen Berg-Ahorn gepflanzt. „Mein Mann und ich haben ihn als Symbol für diejenigen gewählt, die wir lieb hatten, die jedoch vor uns gegangen sind“, erklärt die 54-Jährige. Sofort, als sie von dem Projekt gehört hatte, sei sie Feuer und Flamme dafür gewesen.

Ihre Nachbarn Manfred und Susanne Tamm wollen mit einer Winter-Linde ihre frisch verheiratete Tochter und ihren Schwiegersohn überraschen. „Doch unabhängig davon: Einen Baum zu pflanzen ist doch immer eine gute Idee“, meint Susanne Tamm.

Von Gabriele Gerner