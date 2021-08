Meitze

Seit 2016 läuft am Meitzer Kiesteich in der Wedemark ein gemeinsames Forschungsprojekt des Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und dem Angelsportverein (ASV) Neustadt. Das sogenannte „Baggersee-Projekt“ wird landesweit mit insgesamt 1,9 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert und dauert bis zum 31. Mai 2022. Und es scheint jetzt schon Früchte zu tragen.

In dem einstigen Meitzer Kiesabbaugebiet direkt an der Autobahn 7 musste zunächst massiv mit dem Bagger eingegriffen werden, um sogenannte Flachwasserzonen zu schaffen. Anschließend wurden im Jahr 2018 Holzbündel im großen Stil versenkt. Im Fokus der Forscher steht seither die Frage, ob sich damit unter der Wasseroberfläche in einem zuvor eher öden See neue Lebensräume für Jungfische, Amphibien und Insekten entwickeln können. Die Wissenschaftler haben zusammen mit dem Anglerverband Niedersachsen bei dieser Aktion landesweit gut 800 Bündel mit Holz zu Wasser gelassen. Diese bestehen vorwiegend aus Buchenästen, wiegen circa 300 Kilogramm und bestehen aus bis zu 1,2 Kubikmetern Holz.

Lesen Sie auch Mit totem Holz wollen Fischer Teiche wiederbeleben

Naturschutzprojekt liefert möglicherweise Sensation

Fünf Jahre nach Beginn des Projekts in der Wedemark scheint nun die Frage geklärt: Es hat wohl funktioniert. Mehr noch: Offenbar hat sich in dem Meitzer Kiesteich, dem größten Forschungsobjekt in Niedersachsen, sogar eine „wissenschaftliche Sensation herauskristallisiert“, sagt der promovierte Biologe Matthias Emmrich, der das Projekt für den ASV begleitet. Er hatte bei sogenannten Probefängen mithilfe einer Reuse eine Population Edelkrebse festgestellt. „Das hat uns alle erstaunt“, sagt Holger Machulla, Vorsitzender des ASV, der Eigentümer des Meitzer Kiesteichs ist. Diese Tiere wurden seinen Angaben zufolge bereits 2012 ebenfalls in einem landesweiten Naturschutzprojekt ausgewildert. Und die Schalentiere fühlen sich dort offensichtlich wohl.

Zur Galerie In einem Teich in der Wedemark haben Biologen und Mitglieder des Angelsportvereins Neustadt eine mögliche Sensation entdeckt – eine Population Edelkrebse, die gegen invasive Arten resistent scheint.

Invasive Krebsarten schleppen tödliche Krankheit ein

Eigentlich dürften sie das aber nach aktueller wissenschaftlicher Meinung nicht. Denn in dem gut 20 Hektar großen Gewässer tummeln sich auch Gamba- und Mamorkrebse, wie die Probefänge ebenfalls ergeben haben. Diese beiden invasiven und aus dem Ausland eingeschleppten Arten verbreiten die Krebspest. Dabei infizieren sie sich nicht selbst mit der Krankheit, übertragen diese aber. Für den heimischen Edelkrebs endet das gemeinsame Leben in einem Gewässer normalerweise tödlich – nach einem Kontakt bereits innerhalb weniger Tage.

Lesen Sie auch Angelverein Garbsen wildert 200 Edelkrebse in den Engelbosteler Teichen aus

„Es soll nun erforscht werden, ob sich ein neuer resistenter Stamm gebildet hat“, sagt Biologe Emmrich. „Das wäre eine wissenschaftliche Sensation.“ Doch eine entsprechende Grundlagenforschung habe noch keiner gemacht. Da aber die bisherigen Probefänge mittels Reuse seinen Angaben zufolge weniger zuverlässige Ergebnisse liefern, haben sich der Forscher und der Vorsitzende des ASV Unterstützung vom Verband der Deutschen Sporttaucher gesichert. Seither steigen die Taucher für die Forschung regelmäßig in das Meitzer Gewässer und untersuchen die Totholzstapel auf tierisches und pflanzliches Leben – und liefern damit weitere Erkenntnisse.

Abtauchen für die Wissenschaft: Mitglieder des Verbands Deutscher Sporttaucher gehen ins Wasser. Quelle: Sven Warnecke

Forschung ist teuer – Sponsoren werden gesucht

Doch wissenschaftliche Forschung ist teuer, nicht immer gibt es dafür Geld von offiziellen Regierungsstellen. Aus diesem Grund suchen Machulla und der Anglerverband Niedersachsen nun Sponsoren. Wozu das Ganze? „Wir Angler wollen intakte Gewässer.“ Deshalb würden regelmäßig Edelkrebse ausgesetzt, wo es nach Proben keine invasive, Krankheiten übertragende Konkurrenz der Schalentiere gibt.

Der Deutsche Edelkrebs hat durchaus beeindruckende Scheren. Quelle: Sven Warnecke

Neben den einst aus Nordamerika eingeschleppten Krebsarten haben die Angler in und an ihren Gewässern noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Etwa mit fremden Muschel- und Pflanzenarten sowie mit der „beißfreudigen“ Rotwangenschildkröte. Ihnen allen ist eins eigen: Sie mögen die hiesigen Gefilde und verbreiten sich immer weiter. Und vielfach würden sie von Menschen aus der Aquaristik illegal ausgesetzt, sagt Machulla.

Speziell über die mögliche wissenschaftliche Sensation einer resistenten Edelkrebspopulation hat sich nun auch die SPD-Bundestagskandidatin für dem Wahlkreis 43, Rebecca Schamber, aus Neustadt informiert.

Rebecca Schamber informiert sich beim ASV-Vorsitzenden Holger Machula über den Forschungsstand. Quelle: Sven Warnecke

Dabei gab sie auf Anfrage preis, dass sie selbst leidenschaftlichen Anglerin sei und sich für die Naturschutzbemühungen sehr interessiere. „Mir ist es ein Anliegen, dass Angler nicht nur als vermeintliche ,Tiermörder‘ betrachtet werden, sondern auch als Naturschützer.“ Von der guten Jugendarbeit der Anglerverbände einmal ganz zu schweigen, meint die Sozialdemokratin.

Von Sven Warnecke