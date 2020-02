Abbensen

Von Karlsruhe nach Australien und zurück zu den Wurzeln nach Abbensen: Irmgard und Kuno Mattern haben in den 60 Jahren ihrer Ehe so einiges erlebt. Am Mittwoch, 19. Februar, feierten sie ihre diamantene Hochzeit. Aus diesem Anlass blickten sie zurück auf ihre gemeinsame Zeit.

Alles begann auf einer Brücke der Autobahn 5 in Karlsruhe im Jahr 1956. Kuno Mattern, lange Jahre begeisterter Radrennfahrer, kam dort auf einer Trainingsfahrt vorbei und traf auf Irmgard, die damals als Kindermädchen für eine Familie aus der Wedemark arbeitete und mit dieser auf der Durchreise in den Urlaub war. „Ich habe sie gesehen und hielt an“, erinnert sich der heute 83-Jährige. Der Anfang war nicht leicht für die gebürtige Abbenserin und den in Karlsruhe arbeitenden Maschinenschlosser. „Wir schrieben Briefe, telefonieren ging ja noch nicht“, erzählt die 78-jährige Irmgard Mattern.

Zehn Stunden dauert die Fahrt zur Hochzeit

Vier Jahre später lebten die beiden immer noch in verschiedenen Städten, daher musste Kuno Mattern zehn Stunden mit der Bahn aus Karlsruhe zu seiner eigenen Hochzeit um 19 Uhr im Negenborner Standesamt anreisen. In Karlsruhe lebte das Paar – wie damals üblich – erst nach der Hochzeit zum ersten Mal zusammen.

Die gebürtige Wedemärkerin und der Schlosser aus Karlsruhe heirateten am 19. Februar 1960 im Negenborner Standesamt. Quelle: Elena Everding

Nur zwei Jahre nach der Heirat stand für das junge Ehepaar dann das größte Abenteuer ihres Lebens an. Kuno Mattern las ein Stellengesuch für eine Aluminiumfabrik in Westaustralien, und bald schon fanden sich die beiden auf einem Schiff dorthin wieder. „Die Überfahrt dauerte sechs Wochen, fliegen war zu teuer“, erzählt Kuno Mattern. In Perth angekommen, wohnten sie dann in einem Bungalow. „70 Meter vom Meer“, erinnert sich seine Frau. Dort kam auch ihr einziger Sohn Roy zur Welt.

Allerdings hatte die Wedemärkerin mit großem Heimweh zu kämpfen, weshalb das Ehepaar auf ihren Wunsch hin nach fünf Jahren zurück nach Abbensen zog, wo Irmgards Familie lebte. Im Nachhinein kommen die beiden aber immer wieder ins Schwärmen, wenn sie sich an die Zeit in Australien erinnern. „Das waren die fünf schönsten Jahre überhaupt“, meint die 78-Jährige.

Das Geheimnis einer langen Ehe: Gute-Nacht-Küsse und Umarmungen

Seitdem sind die Matterns nicht mehr aus Abbensen weggezogen. Er arbeitete als Maschinenschlosser in Hannover-Vinnhorst, während sie sich um den Sohn, den Haushalt und auch den eigenen, großen Gemüsegarten kümmerte, später pflegte sie ihre Eltern. Das Rezept für das langanhaltende Glück der beiden ist ein denkbar einfaches, erklärt Irmgard Mattern: „Jeden Abend geben wir uns einen Gute-Nacht-Kuss, und jeden Morgen gibt es eine Umarmung.“

Am Tage der diamantenen Hochzeit standen bei den Matterns zahlreiche Gratulanten vor der Tür, darunter Pastor Jens Rake, Ortsbürgermeister Peter Reuter und Wedemarks stellvertretende Bürgermeister Daniela Mühleis, die auch ein Glückwunschschreiben von Regionspräsident Hauke Jagau überreichte. Gefeiert mit der Familie wird aber an einem anderen Tag – und zwar in einem australischen Restaurant.

