Wedemark

Der Ehrenamtspodcast aus der Wedemark ist nun komplett. Alle acht Folgen der „Ehrenamtsmesse zum Hören“ sind seit Montag online hörbar. Jeweils 40 Minuten lang sprechen Anne Kracke und Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur Wedemark mit zwei Ehrenamtlichen aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern, die über ihre Arbeit berichten und andere zum Mitmachen motivieren wollen. In den beiden letzten Folgen geht es um soziale Hilfen für alle und ehrenamtliches Engagement in Sportvereinen.

Ehrenamtliche geben Einblick in ihren Alltag

In der siebten Folge berichten Evi Kinzel vom Bürgerbus Wedebiene und Ilona Clever vom „Treffpunkt Fast geschenkt“ in Mellendorf von ihrem Alltag im Ehrenamt, der daraus besteht, Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. So fährt Kinzel einmal die Woche vor allem ältere Menschen zu Arztterminen und zum Einkaufen, aber auch zu Treffen mit Freunden. Im Sozialkaufhaus kann jeder, nicht nur bedürftige Menschen, nachhaltig aus zweiter Hand einkaufen.

Die finale achte Folge des Podcasts dreht sich um die Arbeit in Sportvereinen. Ole Schmieta von den Bissendorfer Panthern beschreibt seinen Einsatz als Trainer für die Jugendlichen beim Inline-Hockey. Uwe Könecke vom Schützenverein Scherenbostel bringt Jüngeren das Bogenschießen bei. Die beiden zeigen, dass ehrenamtliche Arbeit im Sport zwar Zeit und Einsatz erfordern, aber auch für Spaß und Gemeinschaft sorgt. „So ein Sportverein ist wie eine große Familie“, meint Ole Schmieta.

So können Interessierte mithelfen

„Wir sind dankbar für jeden, der ein bisschen Zeit investieren kann“, sagt Evi Kinzel vom Bürgerbus Wedebiene. Mitbringen müssten freiwillige Helfer und Helferinnen nur Freude im Umgang mit Menschen, Geduld, Verständnis, Empathie und einen gültigen Führerschein. Beim Treffpunkt „Fast geschenkt“ können Interessierte nicht nur ehrenamtlich mitarbeiten, sondern auch jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Bettwäsche, Spielsachen, Bücher und vieles mehr im Laden abgeben.

In Sportvereinen könne sich laut Ole Schmieta und Uwe Könecke jeder engagieren. Auch mittrainieren kann man bei beiden Vereinen ganz einfach, indem man sich über die Homepages der Bissendorfer Panther auf www.bissendorferpanther.de oder des Schützenvereins Scherenbostel auf www.sv-scherenbostel.de anmeldet.

Wer sich in der Wedemark darüber hinaus ehrenamtlich engagieren will, kann sich an die Freiwilligenagentur wenden – entweder per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de oder unter Telefon (05130) 9744511.

Von Fiona Lechner