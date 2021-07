Wedemark

Gerade kleine Ortsfeuerwehren setzen oft große Energien frei, auch für Aufgaben neben den Einsätzen. Der Gailhofer Ortsbrandmeister Heinz Mohlfeld, jetzt in seiner dritten Amtszeit, hat nun für seine andauernden Aktivitäten und Erfolge das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erhalten. Die gleiche Ehrung wurde auch Frank Langehennig zuteil. Er war 24 Jahre lang in leitender Funktion für die Ortsfeuerwehr Meitze aktiv, zuletzt zwei Amtsperioden bis zum Juli 2020 als Ortsbrandmeister. Zuvor hatte er von Juli 1996 bis Juli 2008 das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters inne. Beide Aktiven sind bereits mit zehn Jahren in die örtliche Jugendfeuerwehr eingetreten.

Kleine Feuerwehr muss sich stets neu erfinden

Anlässlich der Sitzung des Gemeindekommandos trafen die Mitglieder der Feuerwehr Wedemark – pandemiebedingt erstmals nach eineinhalb Jahren – im Feuerwehrgerätehaus in Mellendorf wieder zusammen und begleiteten die Ehrung. Zudem waren der Brandabschnittsleiter Horst Holderith und sein Stellvertreter Volker Kluth gekommen.

Sehr ähnliche gestiegene Anforderungen gelten für beide Ortsfeuerwehren. So haben sich die Gailhofer Aktiven an die zunehmenden Einsätze auf der Autobahn und in den umliegenden Gewerbegebieten angepasst. Dazu hat Mohlfeld, wie es bei der Ehrung hieß, eine Ortsfeuerwehr aufgestellt, die sich durch außergewöhnlichen und kameradschaftlichen Zusammenhalt auszeichnet. Zudem müsse sich eine so kleine Feuerwehr immer wieder neu erfinden, um Mitglieder zu gewinnen und das Aufgabenspektrum bewältigen zu können. Mohlfeld engagiere sich für den Fortbestand auch in der Jugendarbeit und sei zudem „über das Maß“ für die Gemeindefeuerwehr aktiv.

Historie bewahrt und Zukunft abgesichert

Auch die Meitzer Ortsfeuerwehr musste ständig mitwachsen, um den vermehrten Aufgaben in der Hilfeleistung und durch Zuwachs an Gewerbeflächen im Ort gerecht werden zu können. Eine ausgezeichnete Jugendarbeit und eine gute Ausbildung der Aktiven begründeten den Erfolg, dass sich eine mitgliederstarke Ortsfeuerwehr entwickelte.

Doch noch andere Qualitäten zeichneten die Amtszeiten von Langehennig aus: Er kümmerte sich um die Dorfgemeinschaft, historisches Gut und Gebäude in seinem Dorf. Zum Ende seiner letzten Amtszeit hat Langehennig noch abgesichert, dass die Meitzer ein neues Feuerwehrhaus bekommen, und damit die Weichen für die Zukunft der Ortsfeuerwehr gestellt.

Von Ursula Kallenbach