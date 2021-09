Wedemark

Sechs Wedemärkerinnen und Wedemärker haben die Ehrennadel der Gemeinde erhalten. Mit einem „besonderen Abend für besondere Menschen“ würdigte Bürgermeister Helge Zychlinski im Bürgersaal in Bissendorf ihre Verdienste. „Sie sorgen dafür, dass unsere Gemeinde eine reiche ist“, sagte er. Die Ehrung solle die ehrenamtliche Leistung und das Wirken der Aktiven noch breiter bekannt machen, damit es Vorbild sein könne.

Chronist der Wedemark

Kaum einer kennt und dokumentiert das Vereins-und Ortsgeschehen wie auch die Geschichte der Wedemark schon so lange wie Friedrich Lüddecke. Für den 76-Jährigen, der gesundheitlich beeinträchtigt ist, nahm Ehefrau Christa die Ehrung entgegen. Lüddecke hat zahlreiche Chroniken erstellt, unter anderen eine zweibändige Bildchronik für Bissendorf sowie weitere für Gailhof, Scherenbostel und Schlage-Ickhorst. Für Mellendorf recherchierte und erstellte er „Die Mellendorfer“ in zwei Bänden und widmete auch dem Jubiläum „100 Jahre MTV“ eine Veröffentlichung. Auch für ein Buch zu Hofgeschichten aus Bissendorf und ein Straßen- und Flurnamenbuch engagierte er sich ehrenamtlich. Sein Pressearchiv hatte Friedrich Lüddecke der Gemeinde Wedemark vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt.

Träger der Ehrennadel sind Ehrengäste bei allen Gemeindeveranstaltungen Ihre Ehrennadel kann die Gemeinde Wedemark für besondere Verdienste um die Kommune verleihen. Anregungen, wem sie gern eine solche Ehre zukommen lassen würden, kann jeder Wedemärker geben. In der Regel schlägt dann der Bürgermeister zu Beginn einer Wahlperiode die ausgewählten Personen vor, und der Gemeinderat entscheidet über die Verleihung. Laut gültiger Satzung von 2014 kann die Ehrennadel an Personen verliehen werden, die mindestens 20 Jahre eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde ausgeübt und dabei besondere Leistungen vollbracht haben. Auch Mitglieder des Rates und der Ortsräte können die Auszeichnung nach insgesamt mindestens 20 Jahren Mitgliedschaft erhalten. Die Ehrung kann außerdem aus Anlass einer besonders herausragenden Leistung verliehen werden. Für die Übergabe der Ehrennadel samt Verleihungsurkunde ist eine „repräsentative Form“ gewünscht. Wer die Ehrennadel am Revers trägt, darf an allen offiziellen Veranstaltungen der Gemeinde als Ehrengast teilnehmen. uc

Feuerwehrmann ist immer ansprechbar

Das Feuerwehrgerätehaus in Elze ist seit 1996 das Einsatzgebiet von Walter Boss. Als „Hauswart“ beschreibt er seine ehrenamtliche Tätigkeit knapp. Der Erste Hauptfeuerwehrmann sorge stets dafür, ob im Dienst oder danach, dass im Gerätehaus und drumherum alles in Ordnung ist, sagte Zychlinski. „Er ist immer ansprechbar.“ Dass die Truppmannausbildung regelmäßig bei der Elzer Feuerwehr stattfinde, liege auch daran, dass Walter Boss sie so engagiert begleite. Über viele Jahrzehnte war Boss Ausbilder. Der jetzt 70-Jährige unterstützt die Feuerwehr bei der Pflege der Fahrzeuge, organisiert, reinigt, repariert und sorgt für Verpflegung bei Einsätzen und Veranstaltungen.

Vielfältiger Einsatz

Ob Kommunalpolitik, Kirche, Kindergarten, Tennisverein, Kunstverein oder Seniorenkreis: Hannelore „Hanne“ Fahnemann, Jahrgang 1940, stellt sich seit Jahrzehnten ausdauernd vielen unterschiedlichen Aufgaben. Als Mitglied der CDU gehörte sie von 2004 bis Ende der Wahlperiode 2016 dem Ortsrat Mellendorf-Gailhof an. Beim Tennisverein Sommerbostel führte sie von 1997 bis 2015 die schriftlichen Geschäfte. Auch unterstützt sie seit 13 Jahren den Imago Kunstverein und betreut Ausstellungen. In der Kirchengemeinde St. Georg Mellendorf/Hellendorf führt Fahnemann den Besuchsdienst seit 2004, ebenso den Seniorenkreis. Zuvor hatte sie von 1994 bis 2012 im Kirchenvorstand den Kindergartenausschuss geleitet und 20 Jahre lang das ökumenische Skat- und Doppelkopf-Turnier organisiert.

Bei Kinnerstuuv-Bau vermittelt

Jahrzehntelang hatte Peter Reuter aus Negenborn seine Zeit der Kommunalpolitik gewidmet, erst 2020 schied er nach 22 Jahren Gemeinderatsarbeit aus. Nach einem gesundheitlichen Einbruch habe der Negenborner sich ins Leben zurückgekämpft, sagte Zychlinski in seiner sehr persönlichen Ansprache. Von 2016 bis 2019 nahm Reuter die Pflichten eines stellvertretenden Gemeindebürgermeisters wahr. Dem Ortsrat für Abbensen, Duden-Rodenbostel und Negenborn gehörte er ab 1998 bis 2011 an und wurde dann Ortsbürgermeister. Das Amt gab Reuter ebenfalls 2020 auf. Die örtliche Kita Kinnerstuuv werde aber mit seinem Namen verbunden bleiben, stellte Zychlinski fest. Peter Reuter habe als Ortsbürgermeister begriffen, welche Chance der Kita-Bau für Negenborn bedeutete – und habe in vielen Gesprächen vor Ort vermittelt.

Die Kita "Kinnerstuuv" in Negenborn.

Trainier bei der DLRG

Zwei, denen die Ehrennadel auch zugesprochen wurde, waren bei der Übergabe nicht dabei. Wolfgang Klitsch ist vielen Wedemärker Familien bekannt als Trainer in der DLRG Wedemark. 20 Jahre lang verrichtete er diesen aktiven Dienst ehrenamtlich. Von 1994 bis 2000 war er zudem stellvertretender DLRG-Vorsitzender, bis 2016 dann Vorsitzender.

Ein Geehrter bleibt anonym

Der Name des sechsten zu Ehrenden schließlich blieb ein Geheimnis. Der Hellendorfer, „der immer anpackt“, sei extrem bescheiden, sagte Zychlinski. „Und wir respektieren das.“ Die herzlichen Grüße an diesen Ehrenamtlichen wird Ortsbürgermeister Carsten Wandke überbringen.

