Bissendorf-Wietze

Eine Bohrmaschine, eine Kettensäge und eine Leiter haben Unbekannte aus einem Wohnwagen entwendet. Die Diebe gelangten nach Angaben einer Polizeisprecherin zwischen Donnerstag, 16.40 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, auf das Feriengrundstück an der Straße An der Wietze. Dazu trennten sie eine Sicherungskette am hinteren Grundstückstor durch. Anschließend hebelten sie den Wohnwagen auf.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit circa 250 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Deshalb bittet das Kommissariat in Mellendorf Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Beamten unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley