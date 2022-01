Gailhof

Die Polizei sucht Unbekannte, die im Zeitraum zwischen dem 19. Dezember und dem 2. Januar versucht haben, in eine Waldhütte in Gailhof einzubrechen. Der Unterstand am Gailhofer Damm wurde dabei beschädigt. Eingedrungen sind die Täter dort jedoch nicht. Allerdings ließen sie vor Ort Gartengeräte und Leitern zurück, die möglicherweise von anderen Einbrüchen in der Umgebung stammen.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke