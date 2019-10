Mellendorf/Resse

Die Polizei ermittelt nach zwei versuchten Einbrüchen. Gleich zwei Fenster und eine Terrassentür versuchten Unbekannte am Mittwoch zwischen 11.30 und 23.25 Uhr in Resse aufzuhebeln. Die Täter gaben ihr Vorhaben jedoch auf, ohne in das Einfamilienhaus an der Straße Am Berge einzusteigen.

Auch in Mellendorf versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus an der Straße Westbeeke einzubrechen – zwischen Mittwoch, 25. September, und vergangenem Dienstag, 19.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei gelang es den Tätern jedoch nicht, ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Sie flüchteten unerkannt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley