Abbensen

Die Polizei Wedemark ermittelt nach einem Einbruchsversuch in Abbensen. Dort hatten Unbekannte zwischen Montag etwa 17 Uhr und Dienstag gegen 12 Uhr versucht, in einen Abstellraum eines Mehrfamilienhauses an der Alten Zollstraße einzudringen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, versuchten die Täter gewaltsam das Zylinderschloss aufzubrechen. Doch trotz Beschädigung hielt die Tür den Versuchen stand. Die Einbrecher flüchteten daraufhin.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke