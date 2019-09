Wennebostel

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Montag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr versucht haben, in ein Wohnhaus an der Straße Im Sonnenwinkel in Wennebostel einzudringen.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Einbrecher mit einem Werkzeug versucht, die Eingangstür der Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Doch die Tür hielt stand, wurde aber demoliert. Die Täter gaben daraufhin ihr Vorhaben auf und flüchteten, berichtete Wehr am Donnerstag. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Das Kommissariat Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke