Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die am Freitag gegen 3 Uhr in ein Wochenendhaus in Bissendorf an der Straße Zur Wietze eingedrungen sind. Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Kommissariats war das Haus zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht bewohnt. Die Täter hebelten die Tür zu dem Gebäude wie auch eines danebenliegenden Geräteschuppens auf. Die Einbrecher erbeuteten neben zwei Überwachungskameras auch einen Koffer mit Bekleidung sowie Dekorationsmaterial. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke