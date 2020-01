Resse

Einbrecher sind am frühen Dienstagmorgen in einen Supermarkt in Resse eingestiegen und haben Zigaretten aus einem Regal gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern im Umkreis des Gebäudes an der Straße Altes Dorf verlief jedoch erfolglos.

Die Unbekannten hebelten in der Nacht um kurz nach 3 Uhr die Glasschiebetür des Marktes auf und gelangten so in das Innere, berichtet ein Polizeisprecher des Wedemärker Kommissariats auf Nachfrage. Die Alarmanlage löste aus und machte Zeugen akustisch auf den Vorfall aufmerksam. Sie riefen die Polizei. Den Tätern gelang es trotzdem, mit dem Diebesgut unerkannt zu fliehen. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Anhand der Videoaufzeichnungen aus dem Markt, die den Ermittlern vorliegen, geht die Polizei nach Angaben des Sprechers davon aus, dass es mindestens drei Täter gewesen sind. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben. Das Kommissariat in Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley