Elze

Einbrecher sind zwischen Freitag etwa 21 Uhr und Sonnabend gegen 6 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Walsroder Straße in Elze eingedrungen. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei Wedemark finden in dem Laden aktuell Umbauarbeiten statt.

Ihren Angaben zufolge kletterten die Täter über eine Leiter auf eine Empore und brachen anschließend eine hölzerne Zwischenwand gewaltsam auf. Aus dem Markt entwendeten die Einbrecher Hygieneartikel, Spirituosen und Tabakwaren. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke