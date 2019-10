Hellendorf

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die zwischen Dienstag, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in eine Sattelkammer eines Reiterhofes an der Hellendorfer Straße in Hellendorf eingedrungen sind. Die Täter erbeuteten diverse Sättel.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, gelangten die Unbekannte ungehindert auf das Gelände des Reiterhofes und zerstörten dort einen an einem Stallgebäude montierten Bewegungsmelder. Anschließend brachen sie das Stalltor sowie eine Tür zur Futterkammer auf. Dort wurde aber offensichtlich nichts entwendet. In der ebenfalls aufgebrochenen Sattelkammer wurden die Einbrecher dann fündig. Sie brachen 20 mit Vorhängeschlössern gesicherte Spinde auf und entwendeten eine bislang unbekannte Zahl an Reitsätteln. Die Höhe des Schadens stand laut Polizei am Mittwoch noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke