Mellendorf/Hellendorf

Einbrecher haben sich über das Wochenende in einem Ärzte- und Wohnhaus in Mellendorf zu schaffen gemacht. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, schoben die Täter zwischen Sonnabend etwa 17 Uhr und Sonntag gegen 12 Uhr zunächst die Rollläden einer hinteren Terrassentür des Gebäudes am Hellendorfer Kirchweg hoch. Anschließend hebelten sie die Tür auf. Sie durchsuchten die Praxis und stahlen zwei Laptops. Medikamente wurden jedoch nicht gestohlen, berichtet der Ermittler.

Nachdem die Täter die Praxisräume durchwühlt hatten, gelangten sie nach Polizeiangaben über das Treppenhaus zu den beiden darüber liegenden Wohnungen. Auch dort wurden die Türen aufgehebelt. Aus einer Wohnung entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld. Den Wert der Beute und die Höhe des Schadens beziffert Wehr auf zusammen etwa 4000 Euro.

Einbrecher steigen in unbewohntes Einfamilienhaus ein

Ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in Hellendorf gibt, kann nicht ausgeschlossen werden – werde aber routinemäßig geprüft. Die Täter waren zwischen Donnerstag etwa 16.30 Uhr und Sonntag circa 15 Uhr in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Hellendorfer Straße eingedrungen. Wie Wehr weiter berichtet, hatten die Einbrecher zunächst vergebens versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als das misslang, brachen die Unbekannten mit Erfolg ein Fenster auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen worden ist, stand am Montag noch nicht fest. Der Schaden an Tür und Fenster beträgt jedoch etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke