Scherenbostel

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag etwa 19 Uhr und Sonnabend gegen 14 Uhr in eine Gartenlaube an der Langenhagener Straße in Scherenbostel eingedrungen sind. Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Mellendorf hatten die Einbrecher zunächst einen Zaun heruntergedrückt, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend brachen die Täter die Tür der Laube auf. Sie entwendeten aus dem Inneren ein Stromaggregat, einen Rasenmäher sowie eine Gasflasche. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke