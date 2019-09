Mellendorf

Die Polizei Wedemark ermittelt nach einem Einbruch in die Kindertagesstätte an der Straße Auf dem Pfarrkampe in Mellendorf. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Wedemark, waren die Täter zwischen Dienstag, etwa 20.10 Uhr, und Mittwoch, 6.55 Uhr, vermutlich durch ein gekipptes Fenster in die Kita eingedrungen. Im Gebäude brachen die Unbekannten mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen Beamer, ein mobiles Navigationsgerät, ein Laptop, eine Kamera, Kaffee sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei Mellendorf bittet unter Telefon (05130) 9770 um Zeugenhinweise. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke