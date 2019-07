Elze

Über das Dach sind Unbekannte am Wochenende in eine Bäckerei in Elze eingebrochen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf, machten sich die Täter zwischen Sonnabend, 21 Uhr, und Montag, 3.30 Uhr, an dem Dach des Gebäudes an der Walsroder Straße zu schaffen. Auf dieses gelangten sie über ein Fallrohr. Die Bäckerei ist in einen Supermarkt integriert.

Die Einbrecher entfernten zunächst einige Dachziegel und durchbrachen die darunterliegende Zwischendecke gewaltsam, um in das Innere zu gelangen. Gestohlen haben die Täter Bebensees Angaben zufolge jedoch nichts.

Die Unbekannten flüchteten vom Tatort durch ein Fenster der Bäckerei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese nehmen die Beamten unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley