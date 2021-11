Resse

Die Polizei in der Wedemark sucht Einbrecher, die am Sonntag, 14. November, zwischen 12.30 und 19.45 Uhr in ein Wohnhaus am Köhlerweg in Resse eingedrungen sind.

Die Täter hatten nach Angaben von Ermittlungsleiter Kai-Uwe Bebensee zunächst auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes eine Terrassentür aufgehebelt. Danach wurden die Eingangstüren sowohl der Wohnung im Parterre als auch der im Obergeschoss aufgebrochen und die Räume durchwühlt.

Um unbeobachtet zu sein, hatten die Einbrecher zunächst die installierten Bewegungsmelder abgebaut und den Strom im Haus ausgeschaltet. Ob und was die Unbekannten entwendet haben, steht aktuell noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke