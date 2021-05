Elze

Diebe haben bei einem Einbruch in Elze hochwertige Elektrowerkzeuge erbeutet. Wie die Polizei in Mellendorf mitteilte, muss sich der Einbruch auf dem Firmengelände an der Ecke L 190/Wasserwerkstraße am Mittwoch zwischen 1 und 5.45 Uhr ereignet haben. Die Täter brachen ein Fenster zu einem Büroraum auf. Im Gebäudekomplex setzten sie zunächst eine Alarmanlage gewaltsam außer Gefecht. Dann brachen sie weitere Türen und einige Schränke auf.

Zur Menge und zum Wert der gestohlenen Elektrowerkzeuge gab es zunächst keine genauen Erkenntnisse. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf melden.

Von Frank Walter