Elze

Unbekannte haben am Montagabend versucht, in die Räume einer Firma an der Wasserwerkstraße in Elze einzubrechen. Zwischen 22 und 22.10 Uhr hebelten sie zunächst ein Erdgeschossfenster auf. So gelangten sie in einen Raum, wo sie dann versuchten, mit einem Steinwurf ein weiteres Fenster zu zerstören. Hierbei lösten sie jedoch einen akustischen Alarm aus. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Grundstück. Die Polizei Mellendorf, Telefon (05130) 9770, hofft nun auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter