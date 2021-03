Bissendorf

Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in Bissendorf in eine Arztpraxis eingestiegen. Die Tat ereignete sich laut Polizei in dem Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr. Die Unbekannten gelangten über eine sogenannte Fluchtleiter an ein Fenster der Praxis am Knibbeshof und hebelten dieses auf. Sie durchsuchten die Praxisräume und stahlen eine Kassette mit einem geringen Geldbetrag, wie Kriminalhauptkommissar Kai-Uwe Bebensee mitteilte. Die leere Geldkassette wurde später in Tatortnähe an der Straße Am Kummerberg entdeckt.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, sollte sich im Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.

Von Frank Walter