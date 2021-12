Abbensen

Mindestens zwei Einbrecher haben versucht, am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in Abbensen einzudringen. Dabei scheiterten sie jedoch.

Der Polizei zufolge gelangten die Unbekannten in der Zeit zwischen 20.15 und 20.40 Uhr durch eine rückwärtige Hecke auf das Grundstück an der Straße Auf der Loge. Dort versuchten sie zunächst, zwei Rollläden hochzuschieben, und beschädigten dabei einen davon. Danach warfen sie die Fensterscheibe der Garage mit einem Stein ein. Jedoch flüchteten sie, ohne ins Gebäude eingedrungen zu sein. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 500 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Frank Walter