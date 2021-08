Bissendorf

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Peeterspark in Bissendorf einzubrechen. Die Bewohner stellten nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub Hebelspuren an der Terrassentür fest. Ins Haus gelangt waren die Einbrecher jedoch nicht. Der Einbruchsversuch muss sich irgendwann im Zeitraum von Sonnabend, 14. August, 6 Uhr, bis Montag, 23. August, 10 Uhr, ereignet haben. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte die Polizei Mellendorf, Telefon (05130) 9770, kontaktieren.

Von Frank Walter