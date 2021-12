Bissendorf

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in Bissendorf einzubrechen. Tatort war laut Polizei die Straße Am Heerwege. Als eine Bewohnerin nach rund dreistündiger Abwesenheit nach Hause zurückkehrte, entdeckte sie frische Hebelspuren an der Terrassentür. Ins Haus eingedrungen waren die Täter jedoch nicht. Die Polizei Mellendorf, Telefon (05130) 9770, bittet um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter