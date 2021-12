Bissendorf

Da kommt Weihnachtsstimmung auf: Wedemarks schönster Weihnachtsbaum steht in diesem Jahr in Bissendorf an der historischen Hofstelle im Ortskern. Darüber sind sich viele Leser einig. Knapp neun Meter hoch ist die üppig dekorierte Tanne an der Gottfried-August-Bürger-Straße direkt gegenüber der Bücherei. Mit ihren unzähligen Kugeln in klassischem Rot und Gold sowie einer Tag und Nacht leuchtenden Lichterkette erfreut sie Spaziergänger aus Bissendorf und Umgebung gleichermaßen.

Beim Aufbau des Baumes gab es Pizza und Glühwein

Doch wer hat die Tanne aufgestellt? Hans-Christian Bestehorn, seit eineinhalb Jahren Inhaber der alten Hofstelle mit seinen denkmalgeschützten Gebäuden, beauftragte ein Unternehmen mit der Anlieferung und dem Aufbau der Tanne. „Damit möchte ich die Bissendorfer erfreuen – und mich selbst auch“, sagt der 65-Jährige, der einige Hundert Meter entfernt wohnt. „Beim Schmücken des Baumes gab es Pizza, Lebkuchen und Glühwein – das hat richtig Spaß gemacht“, sagt der Bissendorfer.

Anwohner sagen "Danke" für den schönen Weihnachtsbaum - mit Zetteln am Bauzaun. Quelle: Gabriele Gerner

Anwohner bedanken sich mit Zetteln am Bauzaun

Bestehorn ist gerührt über die Resonanz der Anwohner: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bedankten sich für den zauberhaften Baum mit Schildern, die sie – in Klarsichtfolie verpackt – an den Bauzaun vor dem Gelände angebracht haben. Noch bis Anfang Januar wird die Tanne weihnachtlichen Glanz verbreiten. Ein Vorbeischauen lohnt sich.

Von Gabriele Gerner