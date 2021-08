Wedemark

Zahlreiche rote Einsatzfahrzeuge stehen am Feldrand. Auf dem Stoppelacker kämpfen Feuerwehrleute mit Wasserschläuchen und Feuerpatschen gegen einen Flächenbrand an. Sie versuchen zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Die Rauchsäule ist weithin zu sehen. Doch was dramatisch erscheint, ist tatsächlich Teil einer wichtigen Einsatzübung – und das Feuer entfacht hat die Feuerwehr in diesem Fall selbst.

Feuerwehr rechnet mit Zunahme an Vegetationsbränden

Die äußerst trockenen Jahre 2018 bis 2020 hatten auch der Wedemark nur wenige Niederschläge gebracht. Landauf, landab klagten Land- und Forstwirte über die Trockenheit, die den Feldfrüchten und auch den Bäumen zusetzte. Experten haben keine Zweifel, dass die Auswirkungen des Klimawandels in Norddeutschland angekommen sind. Und damit ergeben sich auch neue Herausforderungen für die Gemeindefeuerwehr Wedemark.

Der Klimawandel werde zwangsläufig zu mehr Vegetationsbränden führen, äußert sich der stellvertretende Gemeindebrandmeister Sebastian Jagau überzeugt. Das passier Beispielsweise, wenn landwirtschaftliche Geräte bei der Arbeit auf dem Feld heiß laufen, wie dies erst vor einigen Wochen bei einer Ballenpresse auf einem Feld bei Mellendorf passiert war. Damals hatte die Ortsfeuerwehr durch ihren schnellen Einsatz verhindern können, dass sich das Feuer rasch zu einem großen Flächenbrand ausbreitete.

Drohne der DLRG sorgt für den Überblick

Bei einer speziellen Ausbildung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden absolvierten die 30 Teilnehmer aus den Ortsfeuerwehren Abbensen, Bennemühlen, Elze, Meitze, Mellendorf und Wennebostel nun einen dreistündigen theoretischen Unterricht. Am Nachmittag folgte dann ein vier Stunden dauernder Praxisteil im Bereich Wiechendorf. Für den Theoriebereich war Jörg Pardey vom Verein für Wald- und Flächenbrandbekämpfung zuständig. Bei der Praxisausbildung unterstützten Ausbilder der Gemeindefeuerwehr Wedemark, die in den vergangenen Jahren eine Zusatzausbildung zum Thema Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung durchlaufen hatten.

Dichter Rauch steigt vom Stoppelfeld auf. Quelle: Sebastian Jagau (Gemeindefeuerwehr Wedemark)

Erstmals gab es für die Feuerwehr zudem Unterstützung aus der Luft: Die DLRG-Ortsgruppe Wedemark war mit ihrer neu aufgestellten Fernerkundungseinheit und einer Drohne samt Kamera vor Ort. Diese Einheit stehe der Feuerwehr Wedemark auch in Zukunft zur Luftaufklärung bei Einsätzen zur Verfügung, sagt Sebastian Jagau. Für die Gemeindefeuerwehr bedeutet das einen echten Mehrwert bei Flächen- oder Waldbränden. „Der Überblick von oben ist enorm wichtig, um schnell sehen zu können, wohin das Feuer überspringt.“ Die Drohne, die eigentlich zur Personensuche gedacht ist, kann so auch bei Vegetationsbränden wertvolle Dienste leisten.

Landwirte und Feuerwehrleute arbeiten oft Hand in Hand

Wertvolle Helfer bei Flächenbränden sind immer schon die Wedemärker Landwirte, die im Brandfall mit ihren Ackergeräten Schneisen in Felder ziehen und mit Güllefässern für Wassernachschub sorgen. Für die jetzige Ausbildung hatten Landwirte der Gemeindefeuerwehr abgeerntete Flächen zur Verfügung gestellt und Brandschneisen gezogen, damit sich die Übungsfeuer nicht plötzlich zu weit ausdehnten. Dafür bedankt sich der stellvertretende Gemeindebrandmeister, er weiß aber auch um das Geben und Nehmen. „Die Landwirte werden von unserer Ausbildung profitieren.“

Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Quelle: Sebastian Jagau (Gemeindefeuerwehr Wedemark)

Zu den Ausbildungsinhalten zählten dabei unter anderem, dass bei Flächenbränden unbedingt die Windrichtung zu beachten und ein sicherer Rückzugsort festzulegen ist. Die Ehrenamtlichen übten das Löschen, während das wasserführende Fahrzeug langsam entlang der Feuerfront fuhr. Auch Feuerpatschen kamen zum Einsatz und einige der zwölf Löschrucksäcke, die die Feuerwehr in der Wedemark mittlerweile beschafft hat. Diese enthalten jeweils 20 Liter Wasser, die sehr dosiert aus kurzer Entfernung gegen die Flammen eingesetzt werden können. „Damit kann man schon gut was ausrichten“, sagte Jagau.

Die Gemeindefeuerwehr will die Ausbildung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden nun jährlich wiederholen und so nach und nach alle Ortsfeuerwehren schulen. Denn das nächste trockene Jahr lässt bestimmt nicht lange auf sich warten.

Von Frank Walter