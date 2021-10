Wedemark

Die Gemeinde Wedemark befasst sich seit Längerem mit dem Quartierskonzept „Grüner Faden für Bissendorf“, an dem sich auch interessierte Bürger beteiligen können. Die Gemeindeverwaltung und die Klimaschutzagentur Region Hannover laden nun zu einer digitalen Dialogveranstaltung per Zoom für Dienstag, 12. Oktober, 18.30 Uhr, ein. Auf der Website www.wirimklimalog.de finden Interessierte die Zugangsdaten.

Schüleraktivist berichtet über sein Engagement

Zu Beginn des Abends informieren die Veranstalter über die CO2-Bilanz. Ein Wedemärker Schüleraktivist erzählt danach über seine ehrenamtliche Arbeit beim Naturschutzbund, seine Tätigkeit als Klimabotschafter bei „Plant for the Planet“ und über eine Müllsammelaktion an der Ostsee. Auch ein Vertreter des Repair-Cafés stellt bei der Veranstaltung seine Arbeit vor. Am Ende bekommen die Teilnehmenden Zeit, sich auszutauschen.

Die Redebeiträge sind nach der Veranstaltung zum Download auf der oben genannten Website verfügbar. Fragen zu dem Abend können Interessierte an Irina Reeker und Julia Sprengel von der Klimaschutzagentur unter Telefon (05 11) 22 00 22 79 oder 22 00 22 71 richten.

Von Max Baumgart