Mellendorf

Endlich mal eine Verzögerung, die nichts mit Corona zu tun hat: Eigentlich sollte die neue Bande im Eisstadion Mellendorf längst installiert sein. „Aber im Vorjahr haben wir im Sommer erstmal das Dach neu gemacht und eine Fotovoltaikanlage installiert. Daher war klar, dass wir das nächste Großprojekt mit einem vergleichbaren Aufwand erst jetzt nach dem Ende der Eislaufsaison machen“, sagt Ingo Haselbacher. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft Sport & Freizeit, die das Eisstadion betreibt.

Der Umfang des Spielfelds im Mellendorfer Eisstadion ist 180 Meter lang. Die Bande besteht aus Einzelteilen. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

Die Arbeiten haben Anfang April begonnen, zum Ende des Monats soll die neue Bande installiert sein. Als Bande gilt normalerweise das, was die Zuschauer und Spieler sehen, nämlich die großen Kunststoff-Rechtecke mit Werbeaufschrift. Diese befinden sich aber eingeklickt in einer Stahlverrohrung, was die Basis für die Spielfeldumrandung und damit die eigentliche Bande ist.

Weitere HAZ+ Artikel

Bande war vorher in der ersten Eishockey-Liga im Einsatz

Die Bande stammt aus Bremerhaven. Der dortige Erstliga-Verein, die Fishtown Pinguins, mussten nach Vorgaben der Deutschen Eishockey-Liga ( DEL) eine neue installieren – eine sogenannte Flex-Bande, die beim Aufprall eines Spielers nachgibt und somit mehr Schutz vor Verletzungen wie Gehirnerschütterungen bietet. In der höchsten deutschen Spielklasse ist eine solche Spielfeldumrandung Vorschrift, nicht aber in der Oberliga, in der die Hannover Scorpions spielen.

Daniel Ligendza trennt mit einem Winkelschleifer die alte Vorrichtung ab. Quelle: Stephan Hartung

Die Bande haben die Bremerhavener vor sieben Jahren gekauft und dafür 150.000 Euro bezahlt, wollten sie nun also veräußern. Die Wedemärker waren der einzige Bieter und erhielten ein vergleichsweise neuwertiges System für 10.000 Euro. „Inklusive weiterer Kosten bezahlen wir für das Projekt unterm Strich etwas mehr als 50.000 Euro“, sagt Haselbacher. Die Differenz von 40.000 Euro stammt aus Transportkosten, Arbeitslöhnen, dem Einbau neuer Glasscheiben und der Installation einer sogenannten Kickleiste, der Übergang zwischen Eis und Bande.

Doch vor dem Einbau der neuen Bande musste noch die bisherige raus – eine aufwendige Angelegenheit mit Säge- und Trennarbeiten und dem Einsatz eines Gabelstaplers. Immerhin waren die Stahlelemente teilweise verrostet, die bisherigen Bande stammt aus dem Jahr 1990 – und wird in Schwarmstedt entsorgt.

Die einzelnen Bandenteile warten vor dem Stadion auf den Einbau. Quelle: privat

180 Meter Bande kommt in Einzelteilen

Die Nachfolgekonstruktion war seit dem August 2019, nachdem sie mit zwei 40-Tonnern aus dem Norden abgeholt wurde, auf dem Betriebshof einer Firma in Wennebostel gelagert. Nun gab es auf großen Paletten mit vielen Einzelteilen die Lieferung nach Mellendorf: Insgesamt ist die Bande 180 Meter lang. Der Geschäftsführer freut sich schon auf die Fertigstellung. „Das wird sehr gut aussehen und dem Stadion eine ganz neue Optik verleihen.“ Schließlich sieht eine sieben Jahre alte Bande besser aus als eine 30 Jahre alte. Zudem haben die Zuschauer wegen der neuen Glasscheiben eine bessere Sicht aufs Spielfeld.

Neues Dach im vergangenen Jahr, neue Bande in diesem Jahr – und was kommt dann? Haselbacher lacht. „Irgendwann müssen wir mal das Licht angehen, eventuell mit einer Umstellung auf LED-Lampen. Das erhöht die Lux-Zahl und verbessert die Qualität der Livestream-Übertragungen der Eishockey-Spiele.“

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung