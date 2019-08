Mellendorf

Die Bauarbeiten am Eisstadion in Mellendorf sind fast abgeschlossen. „Das Dach ist komplett drauf“, sagt Jochen Haselbacher, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Sport und Freizeit, auf Nachfrage. Doch die Halle bleibt weiterhin geschlossen, denn jetzt steht ein Großputz an. Besucher können in diesem Jahr deshalb nicht mehr mit Inlinern über die Betonpiste fahren. „Das haut nicht hin“, sagt Haselbacher.

Nach den Handwerkerarbeiten müsse nun sauber gemacht werden. „Wir haben richtig was zu tun.“ Dies sei zwar jedes Jahr so. Doch durch die Dachsanierung sei dies „noch umfangreicher geworden“, berichtet der Geschäftsführer. Ab Montag darf die Fläche wieder betreten werden. Dann startet auch die Reinigung.

Seit Mitte Juli ist das Eisstadion geschlossen. Das komplette Dach wurde erneuert. Ein großer Kran half, die einzelnen Platten, die asbesthaltig sind, von der 80 Meter langen Halle zu holen. Anschließend installierten die Bauarbeiter eine circa 2500 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage. Diese soll Strom für den Eigenbedarf von Eishalle und Freibad produzieren. Pro Jahr verbraucht die gesamte Freizeiteinrichtung circa 600.000 Kilowatt. Insgesamt hat die Gesellschaft circa 450.000 Euro in die Renovierung investiert.

Eis soll Anfang September gefroren sein

„Spätestens Anfang September“ soll das Eis wieder gefroren sein und die neue Saison für Eisläufer starten. Und auch die Hannover Scorpions beginnen dann mit den Saisonvorbereitungen. Das erste Testspiel für Freitag, 6. September, auf heimischem Eis geplant.

