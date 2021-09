Bissendorf

Der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen und die Gemeinde Wedemark planen am Kranichweg in Bissendorf den Neubau einer Kindertagesstätte. Die alte, dort bereits seit 50 Jahren bestehende Einrichtung, deren Bausubstanz nicht mehr den heutigen gesetzlichen Ansprüchen genügt, soll dafür abgerissen werden. Aber erst, sobald die moderne, gut 5 Millionen Euro teure Kita gebaut worden ist. Die Kosten trägt die Kommune, die Kirche betreibt die Einrichtung.

So weit der Plan, den die Beteiligten im Juli vorgestellt haben. Und nun soll alles rasch gehen. Die Arbeiten sind ab Oktober anberaumt. Ein erster Bauzaun steht bereits auf dem Areal. Dagegen hat sich nun Widerstand geregt. Elternvertreter werfen der Gemeinde und der Kirche vor, nicht alle Fakten genannt zu haben. Etwa zur Zahl der auf dem großen Außengelände zu fällenden Bäume, moniert Alrik Thiem, der am Dienstag deshalb zu einer Demonstration vor der Kita am Kranichweg aufgerufen hatte.

Wie viele Bäume müssen Neubau weichen?

Thiem wirft Kirche und Gemeinde vor, über die genaue Anzahl der seinen Angaben zufolge „grundstücksprägenden Bäume“, die dem Neubau weichen müssen, nicht informiert zu haben. Zudem müsse für den bis zum Jahr 2023 terminierten Bau der neuen Kita Kranichweg – dort sollen künftig 105 Kinder statt bisher etwa 65 betreut werden können – auf einen Großteil des Außengeländes verzichtet werden, monieren Thiem und andere Eltern. Weiter werde befürchtet, dass der Nachwuchs künftig nicht mehr auf einem großzügigen, von Bäumen beschatteten Grundstück spielen könnte. „Kinder brauchen Freiräume, Natur und eine hoffnungsvolle Zukunft, und keinen Architektenpreis“, unterstrich der Elternvertreter.

Neben Pastor Thorsten Buck und Lars Arneke vom Kirchenkreis meldete sich bei der Demo am Dienstagnachmittag auch Bürgermeister Helge Zychlinski zu Wort. Alle drei warben angesichts der dringend benötigten Kita-Plätze in der Gemeinde um Vertrauen – und bedauerten Zugleich die offenbar auf Fehlinformationen basierenden Anwürfe. Dass die Eltern im Vorfeld nicht mit ins Boot geholt worden seien, räumt Zychlinski frank und frei als Fehler ein.

Zychlinski spricht von zukunftsfähiger neuer Kita

Natürlich hätten die Beteiligten alles versucht, die Bäume auf dem Grundstück weitgehend zu schonen, unterstrichen sowohl Buck wie auch der Bürgermeister. Doch das sei nicht möglich gewesen. Ein Teil der Bäume, etwa auch größere Roteichen müssten weichen. Diese würden aber allesamt ersetzt. Buck sagte zudem zu, dass die Kirche ein weiteres hinter der Kita-Fläche gelegenes Grundstück künftig als Außengelände der Kindertagesstätte zur Verfügung stellen werde.

Da immer wieder der Klimaschutz von den Protestlern angeführt würde, erinnerte Zychlinski daran, dass mit dem Neubau allein auf etwa 5500 Liter Heizöl verzichtet werden könne. Mehr noch: Die Kita werde weitgehend klimaneutral errichtet und fortan mit moderner Technik betrieben. Er spricht von einer „zukunftsfähigen Kindertagesstätte, die dem stets wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen in Wohnortnähe gerecht“ werde.

Alle interessierten Eltern der Kita Kranichweg sind zu einem Elternabend am 23. September eingeladen. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Dabei soll dann ausführlich über die Neubaupläne informiert werden.

Von Sven Warnecke