Elze/Hellendorf

Ein defektes Steuerungsteil hat am Montagvormittag einen Bahnübergang in Elze an der Robert-Koch-Straße lahmgelegt. Während die Signallichter Dauerrot zeigten, blieben die Schranken offen. Zeitweise staute sich der Verkehr auf der L 190, derzeit stark befahrene Umleitungsstraße der A 7, in beide Richtungen weit zurück.

Mitarbeiter der Bahn übernahmen schließlich die Verkehrssteuerung von Hand. Nach Auskunft der Bahn musste ein Elektronikteil ausgetauscht und dazu aus dem Lager in Hannover geholt werden. Gegen 12.45 Uhr war der Defekt behoben, und die Strecke konnte wieder komplett freigegeben werden. Die Stauungen hatten sich bis zum Mittag aufgelöst.

Aktuelle Polizeimeldungen Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus der Wedemark lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander