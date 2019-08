Elze

Die Polizei sucht nach zwei Taschendieben, die am Sonnabend gegen 17 Uhr einer Kundin im neu eröffneten Edeka-Markt in Elze an der Straße Auf dem Fuhrenkamp eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen haben. Nach Auswertung der Videoüberwachung vor und in dem Supermarkt kommt die Polizei bislang zu folgendem Tatablauf: Die Täter müssen mit einem silberfarbenen Auto, vermutlich ein Audi, auf den Parkplatz gefahren sein. Während der Fahrer im Auto wartete, verließen der Beifahrer und eine weitere Insassin den Wagen und betraten den Markt.

Einkaufswagen aus den Augen gelassen

In der Gemüseabteilung entdeckten sie den Einkaufswagen einer Frau, die ihre Aufmerksamkeit zu diesem Zeitpunkt den Auslagen widmete und den Wagen kurze Zeit alleine ließ. Während der Mann die Umgebung beobachtete, griff seine Komplizin in den Wagen und ergriff die Geldbörse. Danach verließen sie den Markt und entfernten sich gemeinsam mit dem Auto in unbekannte Richtung. Beide Diebe seien etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunklen Hauttyps und eher dick. Beide haben dunkle Haare: der Mann eher kurz, die Frau schulterlang. Die Täter trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Baseball-Kappen, der Mann auffällige rote Schuhe und eine schwarz-goldene Armbanduhr. Vermutlich hat er am linken Unterarm eine Tätowierung. Die Frau trug eine große, schwarze Handtasche. Der Mann hatte eine kleine, schwarze Lederhandtasche bei sich.

Wer Hinweise zur Identität der Täter geben kann, erreicht die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander