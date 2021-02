Elze-Bennemühlen

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen richtet am Freitag, 5. März, den Weltgebetstag aus. Dabei geht es um Frauen des pazifischen Inselstaates Vanuatu, die diesmal den Weltgebetstag gestaltet haben.

Wie Ute Weiß vom Kirchenvorstand mitteilt, werden Details in Kürze bekannt gegeben. Festgelegt ist aber schon das Motto: „Worauf bauen wir?“. Im Mittelpunkt steht dabei der Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle. „Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen Text“, sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst.

Insel Vanuatu gilt als das am meisten vom Klimawandel bedrohte Land

Der südpazifische Inselstaat Vanuatu gilt weltweit als das Land, das am meisten vom Klimawandel bedroht ist. Die tropischen Wirbelstürme, die jedes Jahr in der Region vorkommen, werden immer heftiger. Felsenfester Grund für alles Handeln sollten demnach die Worte Jesu sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 ermutigen.

Von Stephan Hartung