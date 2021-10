Elze

Der Wedemärker Ortsteil Elze bekommt voraussichtlich bald wieder eine Annahmestelle für Grüngut. Nach der Schließung der alten Annahmestelle und der Ablehnung eines möglichen Nachfolgestandorts plant nun der Landwirt Volker Lindwedel in Kooperation mit dem Maschinenring eine neue Sammelstelle. Den entsprechenden Bauantrag will er nach eigenen Angaben bis Ende nächster Woche bei der Gemeinde Wedemark einreichen.

„Dann warten wir auf ein positives Signal der Gemeinde“, sagt Lindwedel. Nach der Genehmigung des Antrags werde die Errichtung rund zwei Wochen dauern. Lindwedel rechnet mit dem 1. Januar 2022 als frühestem Eröffnungstermin.

Gelände ist 2500 Quadratmeter groß

Der geplante Bauantrag sieht vor, dass die neue Annahmestelle am nördlichen Ortsausgang Elzes an der Hohenheider Straße entsteht. Das Gelände soll rund 2500 Quadratmeter groß sein – und damit 1000 Quadratmeter größer, als der Maschinenring mindestens für die Sammelplätze veranschlagt, um die er sich im Auftrag des Abfallentsorgers Aha im hannoverschen Umland kümmert. Wer die Annahmestelle anfährt, soll dort allerdings nur noch Grünabfälle abladen können.

Altpapier- und Glascontainer, die es an der früheren Sammelstelle gegeben hatte, will Lindwedel auf Wunsch von Aha nicht mehr beantragen.

Landwirt verwertet das Grüngut

Der Landwirt will die entsprechende Fläche auf seinem dortigen Feld umzäunen und eine Zufahrt bauen. Ihren Baum-, Strauch- und Heckenschnitt sollen die Kundinnen und Kunden der Annahmestelle einfach auf dem Boden abladen können. Der Landwirt trägt nach eigenen Angaben die Bau- und Betriebskosten für die Anlage, dafür kann er das Grüngut in die Kreislaufwirtschaft seines Betriebs einspeisen: Er schreddert das Grüngut und düngt damit seine Felder.

Dass die Gemeindeverwaltung und der Ortsrat den Bau des neuen Sammelplatzes ablehnen werden – wie im Juni bei einer anderen Fläche geschehen – steht offenbar nicht zu befürchten: „Die Gemeinde ist motiviert“, sagt Lindwedel. Gemeindesprecher Ewald Nagel bestätigt, die Gemeinde könne „grundsätzlich mit diesem Vorschlag leben“. Noch müsse aber der Bauantrag gestellt und dann geprüft werden. Wann die Genehmigung frühestens erfolgen könne, lasse sich „in der heutigen Lage ganz schwer sagen“, meint Nagel. Aber: „Wir sind auch froh, wenn das vom Tisch ist.“

Im Februar hatte die alte Annahmestelle an der Straß In der Horst aus betrieblichen Gründen geschlossen. Bei der Suche nach einem neuen Standort lehnte der Ortsrat dann vor allem auf Betreiben der SPD eine Fläche an der Verlängerung der Straße Moorheestern ab, die der Landwirt Hemme mit dem Maschinenring vorgeschlagen hatte. Die Sozialdemokraten begründeten das mit dem Naherholungswert an dieser Stelle. Die Gemeinde wies zudem Hemmes Bauantrag aus baurechtlichen Gründen ab. Dieser war laut Nagel „nicht genehmigungsfähig“.

Ortsrat: Keine Einwände gegen Hohenheider Straße

Auch der Ortsrat wurde in die aktuellen Pläne frühzeitig einbezogen, sagt dessen Mitglied Frank Riebesehl (CDU): „Wir kennen die neuen Pläne und begrüßen den neuen Standort.“ Im Sommer habe die Gemeinde den Ortsrat bereits informell nach Einwänden gefragt – die habe es aus keiner Fraktion gegeben.

Seine Fraktion sei zwar sicher, dass die Beteiligten auch für den zwischenzeitlich vorgesehenen Standort eine Lösung hätten finden können. Gleichwohl: An der Hohenheider Straße sei „die verkehrstechnische Anbindung besser“. Walter Zychlinski (SPD) nennt den damals angedachten Standort dagegen „unannehmbar“. Ihm sei unklar, wieso er überhaupt in Betracht gezogen wurde. An der Hohenheider Straße passe dagegen alles zusammen: „Wir sind sehr froh, dass sich etwas gefunden hat.“

Bis die neue Grüngutannahmestelle eröffnen kann, müssen Gartenbesitzer für die Entsorgung auf die anderen Annahmestellen in Mellendorf, Brelingen oder Abbensen beziehungsweise auf den Wertstoffhof in Bissendorf ausweichen. Die illegale Grüngutentsorgung habe in Elze angesichts der Schließung der alten Annahmestelle allerdings nicht zugenommen, sagt Gemeindesprecher Nagel: „Dort ist nur das normale Maß zu verzeichnen.“

