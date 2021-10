Elze/Meitze/Hannover

Jürgen Benk engagiert sich seit 34 Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik sowie seit vielen Jahren in der Kultur, im sozialen Bereich und im Stiftungswesen. Dafür hat der Wedemärker nun aus der Hand von Regionspräsident Hauke Jagau das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

„Ohne meine Frau wäre das nie gegangen“

Der heute 72-jährige Elzer, von Beruf Gewerkschaftssekretär, hatte per Brief der Landesregierung von seiner Ehrung erfahren. Er habe überrascht, aber auch erfreut reagiert, sagte Benk: „Das ist doch schon was.“ Wobei er seine Ehefrau Inge bei der Ehrung ausdrücklich mit eingeschlossen sieht. Sie habe wesentlichen Anteil daran gehabt, dass er sich ehrenamtlich habe engagieren können. „Ohne sie wäre das nie gegangen.“

Wenn Jürgen Benk im Oktober im Rat der Gemeinde verabschiedet und am 10. November zum letzten Mal eine Ortsratssitzung eröffnen wird, dann kann er auf ein langes politisches Engagement zurückschauen. Bereits seit 1986 ist er Mitglied des Ortsrates Elze/Meitze. Von 1991 bis 2001 übte er die Funktion des stellvertretenden Ortsbürgermeisters aus, 2006 wurde er dann zum Ortsbürgermeister gewählt. „Herr Benk hat sich sehr für die Sicherung der schulischen Infrastruktur, die Erinnerungskultur und die Geschichtsforschung eingesetzt. Die Erstellung der Elzer Ortschronik hat er intensiv begleitet“, lobte Regionspräsident Hauke Jagau in seiner Laudatio.

Im Rat der Gemeinde Wedemark ist Benk seit 1996 Mitglied. Etliche Jahre leitete er die SPD-Fraktion, über die Jahrzehnte arbeitete er in zahlreichen Fachausschüssen mit. Zur jüngsten Kommunalwahl hatte er dann auch nicht mehr für den Rat kandidiert.

Regionspräsident Hauke Jagau heftet Jürgen Benk das Bundesverdienstkreuz an. Quelle: Ines Schiermann (Region Hannover)

Er engagiert sich bei der Feuerwehr und im Schützenverein

Doch Benks Engagement geht weit über die Kommunalpolitik hinaus, und auch das würdigte Jagau in seiner Laudatio. So ist der Elzer seit 1983 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Zunächst förderndes Mitglied, war Benk ab 1996 bis zum Erreichen der Altersgrenze 2011 aktives Mitglied und zuletzt als Hauptfeuerwehrmann tätig. Dann wechselte er in die Altersabteilung und organisiert seitdem die regelmäßigen Ausflüge und Aktivitäten für die Alterskameraden.

1989 trat Benk dem Schützenverein Elze bei. Fünf Jahre später wurde er in den Vorstand gewählt. Er war Kassenprüfer, stellvertretender Vorsitzender und auch Vorsitzender. 2013 wurde er in den Ehrenrat aufgenommen. „Während seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit hat Herr Benk sich sehr für die Weiterentwicklung des Vereins sowie die Pflege und Förderung der Vereinsgemeinschaft engagiert“, lobte Jagau.

Vielfältiges Engagement für den Heimatort

Sein soziales Engagement bezog Benk auch auf Menschen mit Behinderung. Seit 2006 ist er stellvertretener Vorsitzender und Schatzmeister der Stiftung für Menschen mit Behinderung in der Wedemark. Er kümmert sich um die Spendenakquise und unterstützt Betroffene bei der Beantragung von Fördermitteln. Ebenfalls seit 2006 ist Benk Mitglied des Vereins Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Wedemark. Dort hatte er sich sehr für die Errichtung inklusiver Kindergartenplätze eingesetzt. Darüber hinaus war Jürgen Benk an der Gründung des Arbeitskreises Inklusion und des Behindertenbeirates beteiligt.

„Man muss nicht nur im Dorf wohnen, sondern dort auch leben“: Nach diesem Motto brachte und bringt sich Jürgen Benk überdies in seiner Heimat Elze ein. Er engagierte sich im Vorstand des Vereins Dorfbild Elze. Bei der Erstellung der Gestaltungssatzung für den historischen Ortskern war er zu wesentlichen Teilen beteiligt. Benk war auch Mitinitiator des Freundeskreises Pfarrscheune Elze, der sich den Erhalt des historischen Gebäudes als Ort für Kultur und Begegnung für die Dorfgemeinschaft auf die Fahnen geschrieben hat. Insbesondere bei der Akquise von Fördergeldern und bei der Beantragung öffentlicher Fördermittel unterstützte er die Arbeit des Freundeskreises.

Für Jürgen Benk ist das Verdienstkreuz die höchste, aber nicht die erste öffentliche Auszeichnung. Für sein langjähriges ehrenamtliches Wirken hatte er 2002 bereits die Verdienstnadel in Bronze des Niedersächsischen Sportschützenverbandes sowie 2009 die Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft des Landesfeuerwehrverbandes erhalten.

Von Frank Walter