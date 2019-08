Elze

Um das Miteinander zu fördern, lädt die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen zu zwei Veranstaltungen ein. Bei einem Filmabend am Montag, 2. September, ab 18 Uhr in der Kirche an der Wasserwerkstraße in Elze können die Besucher bei kleinen Snacks miteinander reden, hören und zuhören.

Gezeigt wird ein Film zu diesem Thema, der Eintritt ist frei. In einem Diakoniegottesdienst am Sonntag, 8. September, ab 10 Uhr in der Elzer Kirche wird die Predigt dasselbe Motto aufgreifen und Anregungen geben, das Miteinander unter Alt und Jung unter verschiedenen Kulturen und Bräuchen zu respektieren und als Bereicherung anzuerkennen.

Themen der Diakoniekampagne für eine offene und lebendige Gesellschaft sind auch das Internet und die sozialen Medien. Zu Filmabend und Diakoniegottesdienst sind Interessierte eingeladen, sich einzubringen. Alle Beteiligten, ob Ehrenamtliche oder Pastoren, stehen für weitere Gespräche zum Thema zur Verfügung.

