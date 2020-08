An alle, die in der Wedemark im Sommer zu Hause geblieben sind, richtet sich das Fest der Elzer Kirchengemeinde. Bei der Feier am Freitag, 21. August, stehen drei große B’s im Vordergrund: Bier, Bratwurst und zünftige Blasmusik – aber entsprechend der Corona-Beschränkungen mit Abstand.