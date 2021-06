Elze

Der Schützenverein Elze wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Doch wegen der Pandemie muss das große Fest ausbleiben. Dieses hat der Verein nun samt dem traditionellen Schießen auf das kommende Jahr verschoben. Ganz wollen die Schützen aber auch trotz Corona nicht auf ihre Feier verzichten – für Sonnabend, 19. Juni, haben sie sich ein kleines Programm überlegt.

„Von 15 bis 18 Uhr sind die Mitglieder eingeladen, auf den Parkplatz vor dem Vereinsheim am Kuckucksweg zu kommen.“ Dort gebe es Kaffee, Kuchen und Bratwurst, kündigt Festwart Carsten Kiegeland an. Die kleine Feier soll ausschließlich draußen stattfinden. Auch eine Anwesenheitsliste und ein Hygienekonzept gibt es, versichert die Vorsitzende Birgit Gräfenkämper. 170 Mitglieder hat der Schützenverein aktuell, die Organisatoren rechnen mit 50 Gästen.

Einwohner sollen schmücken

Dass nur Mitglieder willkommen seien, läge daran, dass der Personenkreis aufgrund der anhaltenden Pandemie möglichst klein gehalten werden solle, sagt die Vorsitzende. Doch auch alle anderen Einwohner sollen davon etwas mitbekommen. „Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt“, sagt Gräfenkämper. Wie in anderen Jahren auch ruft der Verein deshalb die Elzerinnen und Elzer auf, an dem Wochenende das Dorf zu schmücken.

Von 2017 bis 2019 richteten die Schützen ihr Fest im Herbst aus, in Kombination mit einem Oktoberfest. Das habe sehr gut funktioniert, erzählt Jugendwart Mark Meybauer. Doch für die große Jubiläumsfeier wollte der Verein einmalig zu seinem ursprünglichen Termin im Juni zurückkehren. Deshalb findet auch das kleine Ersatzfest für die Mitglieder bereits jetzt statt.

Symbolische Jubiläumskette

„Die Feierlichkeiten sind aber kein offizieller Akt“, betont Gräfenkämper. Eine Chronik etwa solle es erst 2022 geben. In diesem Jahr hält sie eine symbolische Jubiläumskette bereit, die jedes Mitglied erhält, das am 19. Juni ins Schützenhaus kommt. „Und um 16 Uhr gibt es dann noch eine Überraschung“, sagt Gräfenkämper.

Das traditionelle Schießen um die Königswürde fiel 2020 aus – und wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Quelle: Thea Schmidt

Schützenhaus wird wieder öffnen

Die kleine Feier unter freiem Himmel dürfte für viele die erste Gelegenheiten sein, sich wiederzusehen. Seit Oktober vergangenen Jahres sei das Vereinsheim geschlossen gewesen, berichtet die Vorsitzende. „Ich bin nur alle drei Tage hier gewesen, um mal die Wasserhähne aufzudrehen“, sagt sie.

Ab dem 25. Juni soll das Haus wieder für regelmäßige Treffen öffnen. Das Schießtraining beginnt allerdings erst nach den Sommerferien. Am 11. September soll die Jahresversammlung mit der sogenannten Weiterverpflichtung der Schützenkönige folgen – und der Verein will seine „Corona-Scheibe“, die für das ausgefallene Schießen in der Pandemie steht, um die Jahreszahl 2021 ergänzen.

Von Thea Schmidt