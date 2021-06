Elze

Einige grün-weiße Fahnen hingen an den Straßen – aber weder konnten sich die Elzer Schützen in einem Festzelt zum 100-jährigen Bestehen ihres Vereins treffen, noch gab es einen Festausmarsch durch das Dorf. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Schützenfeste in der Wedemark coronabedingt abgesagt werden müssen.

„Vielleicht bei dieser Hitze gar nicht so schlecht“, meinte Mark Meybauer im Nachgang. Zum tröstlichen Ausgleich für die auf 2022 verschobenen Feierlichkeiten hatte der stellvertretende Vorsitzende immerhin das Wiedersehen mit wenigen Mitgliedern bei einem kleinen Vereinsfest am Schützenhaus. Unter diesen Umständen gibt es nun einmalig Jubiläumskönigsketten für alle.

Etwa 50 Mitglieder genießen das Zusammentreffen am Schützenhaus in Elze – statt Festumzug und großer Jubiläumsfeier. Quelle: Ursula Kallenbach

Die selbst gebastelten Ketten mit kleinen Flaschen und Andenken sollen auf das große gemeinsame Fest im nächsten Jahr einstimmen. Und damit die symbolische Brücke bis dahin auch hält, durfte sich jedes Mitglied mit Königskette vor Ort fotografieren lassen.

Renate Bulitz, seit 35 Jahren Mitglied im Schützenverein, verteilte die Ketten in der Runde – unter Corona-Schutzabstand. Zuvor hatte der Schützenvorstand sie und Kirsten Kiegeland für ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Die Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbundes und der Sportregion Hannover hatte so auch im Elzer Schützenverein gezündet.

Unermüdlich im Ehrenamt – Seelen des Schützenhauses

„Beide sind die Seelen unseres Schützenhauses und die Köpfe der Kreativabteilung“, betonte Meybauer und wurde nicht müde, deren hilfreiche Aktionen und großartiges Engagement aufzuzählen. Bulitz arbeitet seit 1991 im Vereinsvorstand, als Mitglied im Jugendteam und Damenleiterin. Seit 32 Jahren ist sie zum Putzdienst im Vereinsheim am Kuckucksweg 88 zur Stelle, sie wirkt im Festausschuss mit und hat während der Corona-Krise auch die Geburtstagsbesuche und Anrufe bei den Mitgliedern übernommen.

Kiegeland ist seit 25 Jahren Vereinsmitglied und seit 2001 im Vorstand aktiv – in Jugendabteilung, Damenabteilung und Festausschuss. Beim regelmäßigen Putzdienst ist sie seit 19 Jahren dabei.

Aufgeschoben und nicht aufgehoben: Die Elzer Schützen wollen ihr Jubiläumsfest 2022 feiern. Quelle: Ursula Kallenbach

Meybauer kündigte zudem an, dass das Schützenhaus wieder ab 25. Juni freitags und sonntags öffnet. Das Schießtraining beginnt indes erst nach den Sommerferien. Am Sonnabend, 11. September, ab 15 Uhr will der Verein seine Jahresversammlung als Außenveranstaltung abhalten; dabei sollen die bisherigen Könige und Würdenträger des Vereins weiterverpflichtet werden. Eine Party im Anschluss ist geplant.

Auch schon schön bunt, die Scheibe, die das Jubiläumsdatum 2021 anzeigt. Aber die große Jubiläumsscheibe ist noch in Arbeit und wird zum verschobenen Fest 2022 präsentiert. Quelle: Ursula Kallenbach

Ein Termin für die großen Jubiläumsfeierlichkeiten 2022 steht noch nicht fest. Bis dahin muss außerdem die Jubiläumsscheibe noch gemalt werden. Eine Statthalterscheibe hatte der Verein zu der kleinen Feier und den Ehrungen schon mal als Deko aufgestellt.

Von Ursula Kallenbach