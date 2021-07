Bissendorf

Das Klangkunstfestival Intraregionale 2021 endet am Sonntag, 18. Juli. Gefördert von der Region Hannover und der Hörregion Hannover können Interessierte in zehn Kommunen zwölf Klanginstallationen entdecken. Für die Wedemark und den beteiligten Imago Kunstverein Wedemark endet das Festival bereits am Sonnabend, 17. Juli.

Die Berliner Künstlerin Daniela Fromberg und der Berliner Künstler Stefan Roigk haben in einem Container auf dem Wertstoffhof in Bissendorf ihre Installation „Das Kabinett des Industriellen Elends“ aufgebaut. Sie kann zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes noch bis Sonnabend, 17. Juli, 14 Uhr, besucht werden. Besucher müssen vor dem Tor des Aha-Wertstoffhofs in Bissendorf, Auf der Haube, parken. Auf www.intraregionale.org finden sich alle Informationen zum Klangkunstfestival.

Am Sonntag 18. Juli, kann dann die Ausstellung „Die Zeit bleibt stehen“ des japanischen Foto- und Objektkunst-Performers Shige Fujishiro im Imago Kunstverein Wedemark, Am Markt 1 in Bissendorf, zum letzten Mal besucht werden.

Gezeigt werden Glasperlen-Objekte und Fotografien. Die Ausstellung ist noch am Sonnabend von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr geöffnet und kann ohne Voranmeldung besucht werden. Eine medizinische Maske ist Pflicht.

Von Frank Walter