Die Veranstaltungsreihe Winterjazz präsentiert in der Wedemark demnächst das Ensemble Eden. Die Musiker treten in der Brelinger Kirche auf. Die außergewöhnliche Kombination von Jazz- und Streichquartett ermöglicht ungewöhnliche Klangerlebnisse.

Vier Jazzer und ein Streichquartett: Ensemble Eden gastiert beim Winterjazz in Brelingen

