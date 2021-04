Wedemark

In der Gemeinde stellt die Gleichstellungsbeauftragte Silke Steffen-Beck am Montag, 19. April, um 19.30 Uhr ihren Bericht vor – allerdings ausschließlich in digitaler Form. Wegen der fortwährenden Corona-Lage hatte Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski entschieden, auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten, die Vorstellung gibt es ausschließlich online im Internet.

In der Vergangenheit gab es die Vorstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Gleichstellungsplanes alle drei Jahre im Rat, heißt es aus dem Rathaus in Mellendorf. „Wir wollen aber die Ratssitzungen so kurz wie möglich halten, um die Infektionsgefahr zu minimieren“, begründet Zychlinski die nun gewählte Variante.

Digitaltechnik macht risikolose Teilnahme möglich

Mit dieser Onlinekonferenz könne so an der Präsentation des Gleichstellungsplanes ein möglichst großer Interessentenkreis risikolos über Stand und Planungen zur Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern in der Gemeinde Wedemark informiert werden, heißt es zur Begründung weiter.

Außer den Zugängen für die Ratsmitglieder sind auch zehn virtuelle Plätze für die Öffentlichkeit reserviert. Interessierte können sich per E-Mail an sitzungsdienst@wedemark.de für eine Teilnahme im Rathaus melden. Die Plätze werden in der Reihenfolge des Einganges der Anmeldungen vergeben. Die Zugangsdaten gibt es bei der Anmeldebestätigung, teilt dazu Gemeindesprecher Ewald Nagel mit. „Eine Teilnahme vor Ort ist nicht möglich“, betont er.

Von Sven Warnecke