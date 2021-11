Mellendorf

Die Polizei warnt vor Unbekannten, die in den vergangenen Tagen in der Wedemark speziell älteren Menschen die Portemonnaies gestohlen haben. Die Täter schlugen gleich mehrfach in Supermärkten in der Gemeinde zu – zuletzt nun am Montag, 15. November, in einem Geschäft am Burgweg in Mellendorf.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter der Kriminal- und Ermittlungsabteilung im Mellendorfer Kommissariat, hatten die Taschendiebe zwischen 10 und 10.30 Uhr eine 83 Jahre alte Frau ins Visier genommen. Erst an der Kasse habe die Seniorin schließlich bemerkt, dass ihr Unbekannte unbemerkt die Geldbörse mit Bargeld und Papieren aus der Umhängetasche gestohlen hatten, berichtet der Polizist.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke