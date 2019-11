Bissendorf

Zum wiederholten Mal haben in der Wedemark Dieseldiebe zugeschlagen. Sie waren zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 4.40 Uhr, in Bissendorf aktiv.

Dort zapften die Täter nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, aus einem Lastwagen, der auf einem Schotterparkplatz entlang der Bahnstrecke an der Straße Am Heerwege abgestellt war, 50 bis 100 Liter Diesel. Um an den Kraftstoff zu gelangen, hatten die Diebe zunächst den Partikelfilter entfernt. Wehr beziffert den Schaden auf etwa 300 bis 500 Euro. Einen Zusammenhang zu den vorangegangenen Taten schließt der Polizist nicht aus.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke