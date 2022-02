Bissendorf/Mellendorf

Die Serie an Taschendiebstählen in Supermärkten in Mellendorf setzt sich fort. Tatort war diesmal ein Discounter an der Wedemarkstraße. Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr büßte dort eine 80 Jahre alte Kundin ihre Geldbörse mit einer geringen Summe Geld ein.

Die Seniorin hatte ihren Einkaufswagen mit der geöffneten Handtasche samt Portemonnaie für einen Moment unbeobachtet gelassen. Zeugen sollten sich im Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.

Ähnlicher Fall im Heidekreis

Möglicherweise handelt es sich um überörtliche Täter, denn auch die Polizei im Heidekreis meldete für Donnerstag einen ganz ähnlichen Fall. Gegen 11.30 entwendeten Unbekannte einer 81 Jahre alten Frau im Aldi-Markt in Schwarmstedt ihr Portemonnaie.

Ebenfalls in einem Supermarkt in der Wedemark, in diesem Fall in Bissendorf, erwischte eine Angestellte am Donnerstag zudem einen Ladendieb auf frischer Tat. Der 56-Jährige hatte sich ein Parfüm für 5 Euro eingesteckt.

Von Frank Walter