Elze

Aus Hafer, Gerste, Roggen und Weizen goldgelb gebunden: Die traditionsreiche Erntekrone wird demnächst im Regionshaus in Hannover hängen. Die Landfrauen aus dem Altkreis Burgdorf haben das Prachtstück am Sonntag bei einem Erntedankgottesdienst in der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen dem stellvertretenden Regionspräsidenten Michael Dette zum Geschenk gemacht. Mahnende Worte zum Wert der landwirtschaftlichen Arbeit und der Abhängigkeit von der Natur gehörten bei diesem Erntedank aus vielerlei Sicht dazu.

An der Krone zu erkennen: Sommer war von Dürre geprägt

Am starken Gelb der Ähren sei zu erkennen, dass der Sommer von Dürre geprägt war, erläuterte die Landfrauen-Vorsitzende Margrit Tubbe-Steuerwald. „Die Erntekrone ist eine starke Botschaft, sie steht auch für die Macht der Natur.“ Wertschätzung für die Landwirte: Dieses Anliegen verband Volker Lindwedel für das Landvolk Hannover gleich mit Informationen über engagierte Umweltprojekte. Pastor Maik Schwarz erweiterte in seiner Predigt den Erntedank ganz praktisch auf so vieles, was im Ort und in der Gesellschaft verfügbar sei: Handwerksbetriebe, Kindergärten, Schulen – eigentlich eben alles. Die Bäcker zum Beispiel hätten die Kuchen gebacken, die für die Besucher zum Genießen angeboten wurden.

Anzeige

Kreiserntefest ist auf 2021 verschoben

Zum Freiluftgottesdienst vor der Pfarrscheune an der Elzer Kirche kommen viele Besucher, um Erntedank zu feiern. Quelle: Ursula Kallenbach

Es sei eine Ehre für ihn, diese Erntekrone in Empfang zu nehmen, betonte Michael Dette. „Sie soll im Regionshaus allen klarmachen, was für tolle Arbeit hier im Umland geleistet wird.“ Coronabedingt hatte man in diesem Jahr entschieden, das eigentlich in Elze für den 13. September geplante große Kreiserntefest durch diesen Freiluftgottesdienst vor der Elzer Pfarrscheune an der Kirche abzugelten. Nun soll es 2021 werden, und dann der 12. September in Elze am Gasthaus Goltermann.

Von Ursula Kallenbach