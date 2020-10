Elze-Bennemühlen

Was hat die Kirche Elze-Bennemühlen, was andere vielleicht nicht haben – neben einem umtriebigen Pastor und einer pfiffigen Gemeinde? Sie besitzt nun eine Sendelizenz für Veranstaltungsrundfunk auf der Frequenz 95,1 Mhz im UKW-Band, um speziell den Menschen die Gottesdienste näherzubringen, die etwa aufgrund ihres Alters oder wegen der Corona-Krise die Kirchen nicht mehr besuchen.

Das einzige Problem: Das ehrgeizige Projekt, das sich aus der Idee von Wulf-Steffen Pohle entwickelt hat, kostet Geld. Viel Geld. Zunächst werden mindestens 2500 Euro benötigt. Wie Pohle berichtet, soll so ein Signal an die Menschen gesendet werden, dass die Kirche trotz Corona noch da sei. Ziel ist, die Älteren am Kirchenleben teilhaben zu lassen. Doch allein um die Lizenz zu erhalten, verlange die Landesmedienanstalt für drei Jahre 600 Euro, sagt er. Hinzu komme für die gleiche Laufzeit noch einmal 1500 Euro plus fälliger Bearbeitungsgebühr für die Bundesnetzagentur.

Unternehmer leistet Anschubfinanzierung – hofft auf Nachahmer

Pohles erster Ansatz, Geld von der Landeskirche zu erhalten, schlugen wegen nicht vorhandener Haushaltsmittel fehl. Stattdessen wurde ihm von der Landessynode empfohlen, die Gottesdienste entweder auf CD zu brennen oder auf einen USB-Stick zu kopieren. „Zeig’ mir mal einen 80-Jährigen, der das kann oder das notwendige Endgerät zur Verfügung hat“, sagt Pohle.

Also solle nun unter den Gewerbetreibenden in Elze und Bennemühlen fleißig gesammelt werden, meinen Pohle, Pastor Maik Schwarz und Kirchenvorstand Bernhard Orlowski. Der Ruf ist nicht ungehört geblieben: Mit Maximilian Jennert hat die Kirche gleich einen ersten Sponsor gefunden. Der Elzer Unternehmer kann sich als Anschubfinanzierung einen dreistelligen Betrag für das Projekt vorstellen, sagt er auf Anfrage. Als Motivation habe er etwa seine eigenen Großeltern im Blick. Zudem bezeichnet er das als eine „tolle Idee“ und hofft auf Nachahmer.

Vergleichbares gibt es bei der Landeskirche noch nicht

Doch Wulf-Steffen Pohle räumt unumwunden ein, dass er diese Idee „geklaut“ hat. In Niedersachsen geben es Radioübertragungen nur in der Diözese Meppen. Dort würden Gottesdienste im Radio übertragen. Er selbst habe das aber in der brandenburgischen Gemeinde Jüterbog kennengelernt. Dort wurde ebenfalls der Kirchturm zum Funkturm.

Und Pohle geht noch weiter. Die Studioausrüstung und das gesamte notwendige Equipment würde er der Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung stellen, die Montage der Sendeanlage auf dem höchsten Punkt organisieren. Dazu müsste sich der Pastor als Chefredakteur, Geschäftsführer und Moderator zur Verfügung stellen, lautet seine nicht ganz ernst gemeinte Bedingung.

Für die Kirche drängt die Zeit

Bei Pastor Schwarz und dem Kirchenvorstandsvorsitzenden Orlowski rennt Pohle offene Türen ein. „Wenn wir den Weihnachtsgottesdienst übertragen könnten, wäre das toll“, sagt der Pastor. Denn ihm sei die persönliche Ansprache der Menschen nach eigenem Bekunden besonders wichtig. Aus diesem Grund helfe es auch nicht, die Übertragung auf das gesamte Gebiet der Gemeinde Wedemark auszuweiten. Für ihn sei wichtig, dass die Menschen der Kirchengemeinde seine Stimme hören könnten.

Ein Ausweitung auf die gesamte Wedemark würde außerdem bereits an den kostenpflichtigen Lizenzen scheitern, sagt Pohle. Denn das würde die Kirche bis zu 17.500 Euro kosten. Die Genehmigung hänge von der Einwohnerzahl und der zu bestrahlenden Fläche ab. Nun warten Pohle und die Kirchengemeinde erst einmal ab, ob es neben dem Betrieb Jennert weitere Spender, möglichst auch aus dem privaten Raum gibt. Eine einfache Rechnung macht indes der Kirchenvorstandsvorsitzende auf: „Wenn jedes Mitglied einen Euro zahlen würde, hätten wir das Geld zusammen.“

Konfirmation ist live im Internet zu sehen Nicht allein durch eine mögliche Radioübertragung macht die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen auf sich aufmerksam: Auch die Konfirmation am Sonnabend, 3. Oktober, ist innovativ. Denn die Veranstaltung um 10 Uhr in der Brelinger Kirche können alle Interessierten live im Internet unter www.kirche-elze.de verfolgen. „Wir freuen uns, dass wir die Konfirmation in diesem Jahr doch noch feiern können und dass wir dies auch in einem feierlichen und gebührenden Rahmen tun können“, sagt Pastor Maik Schwarz.

Angebot speziell für ältere Menschen

Pastor Schwarz würde gerne bereits den Gottesdienst zum ersten Advent im Radio übertragen lassen. Angst, dass seine Kirche künftig leer bleibt, hat Schwarz indes nicht. Im Gegenteil. Ihm gehe es primär um die Menschen, die nicht mehr so mobil unterwegs sind. Orlowskis Angaben zufolge sind das aktuell gut 20 Prozent der Gemeindemitglieder. „An die richtet sich das Angebot“, ergänzt Schwarz. Alle anderen würden allein wegen der Atmosphäre weiterhin die Kirche besuchen und nicht auf dem heimischen Sofa den Gottesdienst verfolgen, ist sich der Geistliche sicher.

